В США заявили, что Китай не проявляет заинтересованности в присоединении к ДРСМД

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти Китая не проявляют заинтересованности в присоединении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.

Она рассказала, что обсуждала с представителями КНР вопрос о присоединении Пекина к ДРСМД. "На основе моих переговоров с китайским коллегами я могу вам сказать, что китайская сторона в этом не заинтересована <...> Им придется уничтожить большую часть своего арсенала [в таком случае], чего я не ожидаю", - отметила замгоссекретаря.

Дипломат также рассказала, что "у китайской стороны нет аппетита в отношении любых договоров по контролю над вооружениями". Замгоссекретаря также подчеркнула, что при нынешней обстановке в международной глобальной безопасности "не считает осуществимым" ратификацию Китаем Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "При этом есть возможности для привлечения наших китайских коллег", - указала она.

Томпсон рассказала об "отсутствии новых успехов" во время консультаций с представителями китайских властей. "Мы тесно сотрудничаем с ними в Совете Безопасности ООН", - пояснила она.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Китай должен быть вовлечен в дискуссию о разоружении и о контроле над вооружениями. Тот факт, что Китай не собирается становиться частью каких-либо договоров на эту тему, глава германского МИД назвал одной из причин, по которой США и Россия вышли из ДРСМД.