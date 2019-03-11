Спикер нижней палаты Конгресса США высказалась против возможности импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа.

"Я не за импичмент. И это новость, потому что я никогда не говорила об этом прессе. Я не думаю, что мы должны идти по этому пути, потому что это разобщит страну. И он [Трамп] просто того не стоит", - сказала Пелоси в интервью газете The Washington Post, опубликованном в понедельник.

В начале января Трамп по итогам встречи в Белом доме с представителями Конгресса по вопросу приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств заявил, что получил от Пелоси заверения, что демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов неоднократно грозилась начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса они намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение хозяина Белого дома вывести войска из Сирии.