Мадуро заявил, что атака на энергосистему Венесуэлы была произведена тремя способами

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что атака на национальную энергосистему была произведена тремя способами - кибератака, электромагнитный импульс и физическое нападение.

"Сначала произошла кибератака на систему [государственной энергетической] компании Corpoelec на ГЭС имени Симона Боливара, а также на систему в Каракасе. Затем - электромагнитный импульс, который прерывал процесс восстановления системы. И наконец физическое нападение - поджоги и подрыв электроподстанций", - заявил Мадуро, чье обращение к населению Венесуэлы транслировалось в приложении Periscope.

Глава государства поблагодарил венесуэльцев за их мужество и терпение. "Я знаю, через что вы прошли, и я восхищаюсь вашим мужеством и терпением", - добавил он.

США несут ответственность за проблемы с энергоснабжением, затронувшие большую часть территории Венесуэлы, считает Мадуро. "Империалистическое правительство США приказало провести эту атаку, когда поняло, что его попытки навредить Венесуэле оказались бесплодны", - сказал глава государства. Ранее он уже выступал со схожими обвинениями, которые были отвергнуты Госдепартаментом.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Ранее в понедельник Мадуро сообщил, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества. В тот же день Национальная ассамблея (однопалатный парламент) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.