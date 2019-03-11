"Венесуэла учит ценить малое". Как в стране переживают энергокризис

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения в Венесуэле продолжаются. Соответствующие усилия предпринимаются во всех 22 районах Каракаса, в значительной части из них свет уже появился. Однако пока ситуация до конца не стабилизировалась: случаются новые многочасовые перебои.
Жители города в понедельник не проводят ставшие уже привычными митинги, а сосредоточились на решении бытовых вопросов. "Венесуэла учит ценить малое", - отмечают многие собеседники ТАСС.
Некоторые продуктовые магазины с возвращением света открыли двери для покупателей. Тем не менее сразу оказаться у прилавков не представляется возможным. Людей просят выстраиваться в очередь - строго один за одним. И только затем можно зайти в составе небольшой группы в пять-семь человек.
Владельцы боятся массовых грабежей. Такие имели место в ночные часы: витрины в магазинах были разбиты, продукты украдены. Подобные действия здесь часто называют "коктейль Молотова".
В огромных очередях стоят не только люди, но и машины. Автомобили скапливаются на определенных перекрестках, где ловит мобильная связь. Это может быть 20 и даже 100 машин. Очереди наблюдаются и на заправках, и у палаток, где можно пополнить баланс телефона.
Электричество восстановлено неполностью
При покупке продуктов люди ограничиваются одной-двумя категориями товаров: одни берут хлеб и фрукты, другие - только овощи, а кто-то - два мешка льда.
"Нам пока не повезло, свет не пришел, в холодильнике за трое суток портятся продукты. Нужно проявить изобретательность, чтобы спасти хоть что-то", - объясняет один из покупателей.
При этом на себя обращает внимание тот факт, что на улицах в дневное время горят фонари. На вопрос почему, венесуэльцы лишь пожимают плечами. А давно проживающие в Каракасе иностранцы говорят: "Это город контрастов, нужно быть искусствоведом, чтобы объяснить".
В районе Сан-Бернардино, где располагается центральная детская больница, электричество восстановлено неполностью. Возле здания работают несколько машин-генераторов, чтобы обеспечить учреждение необходимыми мощностями.
Посторонним вход воспрещен
С началом энергетического кризиса в Венесуэле крупные сетевые отели усилили меры безопасности. На ночь закрываются ворота, да и в дневные часы на территорию можно попасть лишь при подтверждении, что человек проживает в гостинице либо является гостем постояльца.
В отелях с воскресенья ограничена подача воды. Во многих пятизвездочных гостиницах вода в общей сложности включается на три часа. Гости испытывают проблемы с канализацией: в туалетных комнатах воды нет.
Некоторые после приезда в отель столкнулись с отменой бронирования. Персонал также оповещает гостей записками, что в сложившейся ситуации будет приветствовать их отъезд.
Десятки журналистов, работающие в эти дни в Венесуэле, ожидают развития ситуации, настойчиво пытаясь воспользоваться интернетом и мобильной связью.