"Венесуэла учит ценить малое". Как в стране переживают энергокризис

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения в Венесуэле продолжаются. Соответствующие усилия предпринимаются во всех 22 районах Каракаса, в значительной части из них свет уже появился. Однако пока ситуация до конца не стабилизировалась: случаются новые многочасовые перебои.

Жители города в понедельник не проводят ставшие уже привычными митинги, а сосредоточились на решении бытовых вопросов. "Венесуэла учит ценить малое", - отмечают многие собеседники ТАСС.

Некоторые продуктовые магазины с возвращением света открыли двери для покупателей. Тем не менее сразу оказаться у прилавков не представляется возможным. Людей просят выстраиваться в очередь - строго один за одним. И только затем можно зайти в составе небольшой группы в пять-семь человек.

Владельцы боятся массовых грабежей. Такие имели место в ночные часы: витрины в магазинах были разбиты, продукты украдены. Подобные действия здесь часто называют "коктейль Молотова".

В огромных очередях стоят не только люди, но и машины. Автомобили скапливаются на определенных перекрестках, где ловит мобильная связь. Это может быть 20 и даже 100 машин. Очереди наблюдаются и на заправках, и у палаток, где можно пополнить баланс телефона.

Электричество восстановлено неполностью

При покупке продуктов люди ограничиваются одной-двумя категориями товаров: одни берут хлеб и фрукты, другие - только овощи, а кто-то - два мешка льда.