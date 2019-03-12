Помпео подтвердил, что представители США в Венесуэле оказывают поддержку Гуайдо

"Мы приложили все усилия для того, чтобы помочь Хуану Гуайдо построить свою команду, а наша команда в стране предоставляет такое же содействие, как и в любой другой стране, где мы помогаем другим правительствам быть успешными. И мы продолжим делать это до тех пор, пока наша команда находится там, в Венесуэле", - сказал он. В то же время госсекретарь категорически отказался уточнить, занимаются ли США обеспечением безопасности Гуайдо. "Я не буду говорить о конкретных действиях, которые мы можем предпринимать или не предпринимать в отношении ситуации с безопасностью лидеров [оппозиции] в Венесуэле, как и о ситуации с безопасностью любого лидера в мире", - заявил Помпео.

По его словам, США при поддержке Организации американских государств и Группы Лимы лишь стремятся восстановить в Венесуэле демократию и верховенство закона. Наконец, госсекретарь предупредил, что в случае возможной смены власти в Венесуэле США не возьмутся в одиночку оказывать Каракасу финансовую помощь. "Мы начинаем формировать коалицию, которая предоставит свои ресурсы, поскольку речь не идет о предприятии, в котором Америка будет действовать в одиночку, чтобы восстановить экономику Венесуэлы", - отметил Помпео.

Комментируя масштабный сбой в подаче электроэнергии в Венесуэле, Помпео заверил, что США не были причастны к этой аварии. "Что касается отсутствия электроэнергии, то это прямое следствие многих лет отсутствия должного внимания к энергетической системе Венесуэлы", - заявил Помпео. Как он прогнозировал, такого рода ЧП в Венесуэле, по всей видимости, будут продолжаться.