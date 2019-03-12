Помпео: Россия игнорирует волю народа Венесуэлы, защищая Мадуро

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что Россия игнорирует волю народа Венесуэлы, продолжая поддерживать президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро. Соответствующее мнение Помпео выразил в понедельник, выступая в Госдепартаменте перед журналистами с кратким заявлением, посвященным развитию событий вокруг Венесуэлы. Госсекретарь подверг резкой критике курс России и Кубы в отношении Венесуэлы.

С его точки зрения, Россия и Куба "играли и продолжают играть центральную роль в подрыве демократических устремлений венесуэльского народа", а также его благосостояния. "Кремль стоит со своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", - утверждает глава внешнеполитического ведомства США. Кроме того, на его взгляд, "ни одна страна не сделала больше" для обострения каждодневных проблем рядовых венесуэльцев, чем Куба, или, как выразился Помпео, "коммунисты в Гаване". "Куба является в Венесуэле настоящей имперской державой", - убежден Помпео.

При этом он обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле при помощи российских средств массовой информации. Власти в Каракасе во главе с президентом Мадуро, утверждает Помпео, продолжают действовать во многом благодаря финансовой поддержке со стороны России. "Россия использует свои спонсируемые государством органы дезинформации, такие как [телеканал] RT и [информационное агентство] Sputnik, чтобы отвлекать внимание от гуманитарной катастрофы, созданной режимом Мадуро. Россия тратит невероятные суммы денег в Венесуэле, чтобы поддерживать тесные связи с режимом. Российские займы и инвестиции в Венесуэле превышают $17 млрд", - заявил госсекретарь США.

По его версии, "кризис [в Венесуэле] создала и Россия". "Она тоже по собственным причинам исказила законные демократические надежды и чаяния венесуэльцев. Москва, как и Гавана, продолжает оказывать политическую поддержку режиму Мадуро, одновременно оказывая давление на [другие] страны, чтобы они игнорировали демократическую легитимность временного президента [Хуана] Гуайдо", - утверждал Помпео.

Он подтвердил, что США уговаривают другие государства не оказывать экономическую помощь законному правительству Венесуэлы во главе с Мадуро. Наряду с этим США пытаются не допустить перевода активов Венесуэлы в Россию, сообщил Помпео. "Мы не хотим, чтобы активы [Венесуэлы] в мире вывозились в Россию, где они будут спрятаны... ", - заявил госсекретарь США.

"Те страны, которые поддерживают Мадуро, в силу природы этого беззаконного режима занимаются тем самым иностранным интервенционизмом, в котором они обвиняют других. Сегодня США проводят ясную черту между теми, кто поддерживает силы угнетения, и теми, кто пестует демократические мечты венесуэльского народа", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Чего хотят США?

Глава МИД России Сергей Лавров 1 марта на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес обратил внимание на то, что США пытаются создать гуманитарный кризис в Венесуэле путем введения нелегитимных санкций против ведущих секторов венесуэльской экономики и блокирования активов Каракаса за рубежом. Лавров отметил, что "США, которые на словах пекутся о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готовы создавать провокации на границе, как это было 23 февраля, и на самом деле не хотят ничего, кроме делегитимизации законного президента Николаса Мадуро". При этом Лавров напомнил, что специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не будет сотрудничать с агентствами ООН в решении вопросов доставки гуманитарной помощи Венесуэле, потому что эти агентства сотрудничают с правительством Мадуро.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия обеспокоена планами США по вооружению боевиков для вторжения в Венесуэлу. Министр считает, что Соединенные Штаты могут пойти на военную интервенцию в Боливарианскую Республику вопреки позиции государств Латинской Америки. Глава МИД РФ напомнил, что США намерены в ближайшее время закупить у одной из стран Восточной Европы переносные зенитные ракетные комплексы, минометы, стрелковое оружие и ряд других вооружений и переправить их к Венесуэле.