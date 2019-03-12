Венесуэльский журналист задержан по подозрению в атаке на электросети страны

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Журналист радиостанции Union Radio Луис Карлос Диас задержан властями Венесуэлы по подозрению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Об этом во вторник сообщил Национальный профсоюз работников СМИ южноамериканской страны.

"Боливарианская служба национальной разведки подтверждает задержание журналиста Луиса Карлоса Диаса", - говорится в размещенном в Twitter заявлении профсоюза. По его данным, правоохранительные органы провели обыск в доме сотрудника СМИ, в ходе которого изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

"Луис Карлос Диас может быть одним из тех двух задержанных, которые подозреваются в саботаже энергосетей страны", - отмечается в сообщении профсоюза. Эту информацию подтвердили родственники журналиста.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 11 марта проинформировал об аресте двух человек, которые пытались вывести из строя систему связи ГЭС имени Симона Боливара. Политик отметил, что нападение на национальную энергосистему было произведено тремя способами: кибератака, электромагнитный импульс и физическое нападение.

7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории республики. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По сведениям электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.