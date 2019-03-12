Медведчук: законопроект об украинском языке нарушает конституцию и международные нормы

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который Рада должна продолжить рассматривать во втором чтении во вторник, противоречит конституции Украины и международным нормам. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Предложенные нормы в своей массе носят дискриминационный характер, не корреспондируются с положениями статей 10, 11 и 12 конституции Украины и являются попыткой тотального администрирования использования языков и ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев и национальных меньшинств", - цитирует его пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь". Медведчук подчеркнул, что документ полностью нивелирует гарантированное конституцией "использование государственного языка как официального без дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств".

Содержание законопроекта, по словам политика, не соотносится также с нормами международного права, в частности ратифицированными Украиной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года и Международным пактом о гражданских и политических правах от 19 октября 1973 года.

Языковая инициатива власти, подчеркнул Медведчук, является очередной манипуляцией, связанной с избирательным процессом, создает "реальную угрозу раскола по этноязыковому признаку и отнюдь не способствует национальному единению".

О законопроекте

Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Рада приняла в первом чтении 4 октября прошлого года. Согласно документу, во всех сферах жизни страны теперь должен использоваться исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

В документе указано, что разработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Ее задачей является сохранение, развитие и защита государственного языка через установление стандартов и методов проверки уровня владения государственным языком, необходимого для получения гражданства и занятия определенных законами Украины должностей. Комиссия является государственным коллегиальным органом.

Единственным документом, подтверждающим уровень владения украинским языком, станет Государственный сертификат без срока действия, который выдает Центр украинского языка по результатам экзамена. Экзамен на владение украинским языком организует и проводит Центр украинского языка.

Высшее руководство государства, депутаты, офицеры, работники центральных органов власти, учебных и медицинских учреждений и т.д. обязаны свободно владеть украинским языком.

В МИД РФ заявляли, что новым законом об украинском языке Киев продолжает "тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам" и "ограничивает права миллионов граждан".