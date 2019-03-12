СМИ: Скрипаль мог быть информатором о шпионаже экс-полковника армии Австрии на РФ

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый прокуратурой страны в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило во вторник австрийское издание Kurier .

По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".

Ранее газета KLEINE zeitung со ссылкой на собственные источники в минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали республике сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Австрийские власти 9 ноября 2018 года сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в передаче в период с 1992 по 2018 год российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. В настоящее время экс-полковник находится под арестом. Прокуратура Зальцбурга ведет дело в закрытом режиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений.