Крупнейший за вторник митинг оппозиции в Каракасе прошел без происшествий

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Митинг венесуэльской оппозиции в районе Альтамира во вторник собрал, по оценкам корреспондента ТАСС, 5-7 тыс. человек и завершился без происшествий.

В других районах города тоже проходили оппозиционные манифестации, в том числе на проспекте Урданета, проспекте Виктория, Белло Монте, Урбина - но не столь многочисленные. В них принимали участие по 100-200 человек. Акции противников правительства продолжались недолго, большинство начались ближе к 16:00 (23:00 мск) и закончились уже около 18:00 (01:00 мск).

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества. Впервые оппозиционные манифестации, хотя и немногочисленные, прошли в центре города. На них присутствовала полиция, но разгонять протестующих не пыталась.

Бедные районы - бариос - на протесты не вышли. В барио Сан-Агустин главной проблемой остается отсутствия водоснабжения в результате отключения света. В очередь к источнику в барио во вторник собрались сотни человек. В отсутствии воды и электричества они винили не правительство, как это делает оппозиция, а внешнее вмешательство.

В целом обстановка в городе спокойная, люди более обеспокоены бытовыми трудностями, прежде всего, отсутствием воды, но с постепенным восстановлением электроснабжения возвращается и нормальная жизнь - открываются магазины и банки, жители Каракаса снова могут получать известия о своих близких с возвращением мобильной связи.