Глава МИД Люксембурга: британцы больше не получат предложений от Евросоюза

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. ЕС больше не будет делать никаких предложений Лондону по Brexit, это исключено. С таким заявлением выступил в среду глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в эфире телеканала ZDF .

"Нет, они больше ничего не получат со стороны Европейского союза. Это исключено", - сказал он. "Мы дали все, что могли, в том числе по части того, что касается "бэкстопа" [на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией], - отметил дипломат. "Я думаю, эта игра закончена", - подытожил Ассельборн.

"Я могу себе представить, что произойдет продление [переговоров], если за этим будет стоять что-то конкретное, но не для того, чтобы тянуть время", - сказал он. Глава МИД заявил, что не считает, что дело дойдет до второго референдуме в Великобритании о Brexit.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.