Решающая неделя для Brexit. Объясняем, что произойдет, максимально коротко (200 слов)

12 марта в Палате общин состоится повторное голосование по сделке с ЕС об условиях Brexit. Во время предыдущего голосования 15 января депутаты отвергли текст соглашения с Брюсселем (432 — против, 202 — за). Этот результат стал крупнейшим провалом британского правительства в истории Соединенного Королевства. Из-за разногласий по поводу так называемого бэкстопа премьер-министр Тереза Мэй была вынуждена отправиться в Брюссель, чтобы добиться дополнительных уступок по вопросу границы между двумя Ирландиями, — безуспешно.

Ожидается, что Тереза Мэй потерпит поражение и на этот раз. Тогда 13 марта депутаты проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без сделки. Согласно прогнозам, парламентарии выступят против данного варианта. Затем 14 марта они рассмотрят необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС. Отсрочку должны будут одобрить страны — участницы Евросоюза на саммите 21–22 марта — то есть за неделю до дедлайна Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта). Если европейцы не пойдут на перенос даты, может произойти все что угодно: Brexit без сделки, третье голосование в парламенте и даже повторный референдум. В ЕС настаивают, что договор о Brexit пересмотру не подлежит.

Новый виток политической драмы способен окончательно подорвать позиции Мэй. Глава британского правительства может оставить свой пост, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.