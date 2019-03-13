Глава МИД Германии назвал "сигналом разума" результаты последнего голосования по Brexit

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что неупорядоченный Brexit не отвечает интересам ни одной из сторон, и выразил удовлетворение последним голосованием в британском парламенте. Его слова приводит в среду пресс-служба ведомства.

"Из Лондона поступил сигнал разума. Палата общин показала, что большинство не хочет по крайней мере отсутствия сделки. Отсутствие сделки не отвечало бы ничьим интересам, мы постоянно давали это понять", - сказал Маас.

В среду вечером британские депутаты проголосовали в среду за поправку к правительственному законопроекту, препятствующую реализации Brexit без сделки при любых обстоятельствах.