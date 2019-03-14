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В Венесуэле пройдут военные учения по защите стратегических объектов

Соответствующий приказ отдал президент республики Николас Мадуро

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы проведут учения по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, ставшего результатом саботажа. Об этом сообщил в среду министр обороны Владимир Падрино Лопес.

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"Чтобы закрепить победу нашего народа перед лицом агрессии в отношении системы электроснабжения, президент Николас Мадуро приказал Национальным боливарианским вооруженным силам провести комплексные учения Ana Karina Rote в эту субботу и воскресенье для защиты народа и государственных стратегических объектов", - написал он в Twitter.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

Как сообщил ранее министр связи и информации Хорхе Родригес, подача электроэнергии была восстановлена практически на всей территории страны.

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