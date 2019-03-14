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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: КНДР настаивает на поэтапной денуклеаризации в обмен на частичное снятие санкций

Ранее пресса Северной Кореи заявляла о готовности руководства страны к новым переговорам с США

ПХЕНЬЯН, 14 марта. /ТАСС/. КНДР призвала руководство США принять предложение Пхеньяна о начале поэтапной денуклеаризации с демонтажа ядерного центра в Йонбене в обмен на частичное снятие международных экономических санкций. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал народной республики Uriminzokkiri.

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"Наши шаги по денуклеаризации и требование об ответном ослаблении санкций в достаточной степени отражают позицию и требования правительства США, - отмечается в комментарии. - Лучшего пути, чем этот, не существует".

По мнению авторов статьи, на саммите председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, завершившемся 28 февраля в Ханое, лидер народной республики продемонстрировал свою решимость выполнить требование мирового сообщества по прекращению конфронтации и установлению мира и стабильности на Корейском полуострове. "Наша позиция в отношении полной денуклеаризации остается твердой, - подчеркивается в комментарии. - Как видно из стремительного улучшения отношений между Севером и Югом Кореи в прошлом году, как только мы решим действовать, для нас нет ничего невозможного, и мы в итоге достигнем результата, который принесет пользу друг другу".

Ранее пресса КНДР заявляла о готовности руководства народной республики к новым переговорам с США, а также отмечала, что в ходе встречи Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме стороны пришли к соглашению продолжать продуктивный диалог для поиска решений по обсуждавшимся вопросам.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
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