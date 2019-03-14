Reuters: суд Малайзии оставил под стражей вторую подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

ТАСС, 14 марта. Суд Малайзии отказался в четверг снять обвинения с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг в преднамеренном убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает агентство Reuters, женщина остается под стражей, где она находится уже более двух лет.

По поступающей информации, государственные обвинители не внесли ходатайство о прекращении уголовного преследования.

В понедельник суд удовлетворил просьбу гособвинителя и снял все обвинения с другой подозреваемой, 26-летней гражданки Индонезии Сити Айсиа. Девушка была освобождена из-под стражи непосредственно в здании суда, а вскоре вернулась на родину. Прокуроры настаивали, что женщины знали о подготовке убийства, и просили для них смертную казнь. Адвокаты уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР. Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской Республики в мае 2001 года. С тех пор он проживал за рубежом, в частности в китайском Макао (Аомыне).

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