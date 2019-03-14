Расплата за рабство. Почему в США заговорили о репарациях афроамериканцам

Более 200 лет рабства, десятилетия "законов Джима Кроу" (о расовой сегрегации) и дискриминационная жилищная политика — все это поставило афроамериканцев в заведомо неравное положение по отношению к белому населению США. Исправить ситуацию и искупить "первородный грех" расизма могут репарации, то есть прямые выплаты за существовавшее в стране рабство. По крайней мере, так считает все большее количество политиков-демократов, в том числе тех, кто бросит вызов Дональду Трампу на следующих президентских выборах. Репарации считались радикальной идеей. Теперь это часть повестки демократов-2020 Расовая справедливость и разрыв в уровне благосостояния между белыми и черными американцами — вопросы давно наболевшие и получившие особую актуальность в последние годы. Но ни президент Барак Обама, ни кандидаты-демократы на выборах 2016 года (Хиллари Клинтон, Берни Сандерс) не поднимали проблему репараций арфоамериканцам. Для претендентов на президентство от Демократической партии стало общим местом говорить, что их экономические и социальные программы имеют не расовую, а классовую направленность и служат для того, чтобы помогать всем нуждающимся — вне зависимости от цвета их кожи. На протяжении более двух десятилетий конгрессмен Джон Коньерс из Детройта пытался протолкнуть свой билль о репарациях в Конгрессе. Он ушел в отставку в 2017 году, так и не получив поддержки ни в собственной партии, ни в Республиканской. Последним демократом — кандидатом в президенты, который открыто поддерживал идею репараций, был сенатор Джесси Джексон. Это было более 30 лет назад.

Описание Митинг за репарации в Нью-Йорке, 2002 год © Mario Tama/Getty Images

Все изменилось на рубеже 2018–2019 годов, когда видные представители Демократической партии начали один за другим выдвигаться на выборы-2020. Сначала сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен заявила, что "целые поколения дискриминации" виноваты в том, что черные семьи получают намного меньше благ, чем белые. Затем ее коллега из Калифорнии Камала Харрис согласилась с необходимостью государственной компенсации за притеснения меньшинств: "Мы должны быть честны, что люди в этой стране имеют неравный старт и не получают доступ к равным возможностям. Я серьезно выступаю за подход, который приведет к политическим и структурным изменениям, а также подразумевает реальные инвестиции для чернокожего населения". Однако как Уоррен, так и Харрис по сути поддерживают не денежные выплаты, а дополнительную помощь через социальные и экономические программы поддержки меньшинств (Уоррен считает, что под действие таких программ должно также попасть коренное население Америки, то есть индейцы, чьи земли были экспроприированы колонизаторами из Европы). Заветное слово "репарация" произнес и первым из кандидатов-2020 одобрил Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Обамы. Политик выступает за выплаты для "потомков рабов", поскольку согласно конституции государство должно "обеспечивать компенсацию, если забирает собственность у людей, — почему бы тогда не возместить ущерб тем, кто непосредственно являлся собственностью". Рабство оставило неизгладимый след на США Различие в уровне благосостояния белых граждан США и афроамериканцев огромно. По подсчетам ФРС, чистая стоимость активов в белой семье в среднем составляет $171 тыс., в черной — $17 тыс., в 10 раз меньше (данные за 2016 год). Системное неравенство проявляется и в размерах зарплат. В Йельском университете выяснили, что на каждые $100, заработанные белой семьей, приходится лишь $57,30, заработанные черной. Разговоры о компенсациях для потомков рабов велись со времен Гражданской войны, но в мейнстрим эта тема попала благодаря писателю Та-Нехиси Коутсу и его манифесту 2014 года "В защиту репараций". В этом тексте Коутс пишет не столько о рабстве, сколько об эпохе насилия над афроамериканцами, которая последовала после, — создание гетто и ипотечная дискриминация, "законы Джима Кроу", которые привели к сегрегации в учебных заведениях, магазинах, вокзалах и пр. Писатель вспоминает и про убийства, грабежи и издевательства, которые совершались белым населением и оставались безнаказанными, — как, например, во время погромов в так называемом Черном Уолл-стрит (преуспевающем афроамериканском районе в городе Талса) в 1921 году.

Описание Афроамериканцы на акции протеста с требованиями равноправия, смешанных школ, достойного жилья и прекращения дискриминации. Вашингтон, 1963 год © Buyenlarge/Getty Images

В истории США были прецеденты, связанные с попытками как-то компенсировать последствия рабства. Полководец Уильям Шерман, воевавший на стороне Севера во время Гражданской войны, освобождал рабов в южных штатах и обещал выдать каждой чернокожей семье 40 акров (около 16 га) земли и одного мула. В 1865 году Конгресс одобрил такие выплаты для 4 млн освобожденных рабов, но президент Эндрю Джексон отказался подписывать документ. С тех пор фраза "40 акров и мул" закрепилась в массовом сознании как символ того долга, который государство США так и не выплатило чернокожему населению. В дальнейшем репарации все же имели место — но не в пользу афроамериканского населения. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о компенсациях для американцев японского происхождения, которых содержали в лагерях во время Второй мировой войны. Каждому оставшемуся в живых арестанту было выплачено по $20 тыс., всего же для интернированных японцев и их прямых потомков было выделено порядка $1,6 млрд. Репарации в широком понимании — это не только выплата денег. Один из сторонников компенсаций в академической среде, профессор Уильям Дарити из Университета Дьюка, указывал, что Штатам необходимо "публичное признание вопиющей несправедливости, совершенной институтом или группой, которые несут за это ответственность". Проще говоря, Дарити призывал государство принести формальное извинение перед афроамериканцами, покаявшись за рабство и "законы Джима Кроу". Такого извинения на высшем уровне руководства США не последовало до сих пор. К идее репараций по-прежнему остается много вопросов Первая и самая очевидная проблема — деньги. Программа репараций будет стоить миллиарды, если не триллионы долларов. Писательница и экстрасенс Марианна Уильямсон — новоиспеченная участница гонки-2020 — считает, что на это уйдет от $100 млрд до $500 млрд. Кто бы ни стал президентом в 2020 году, выделения таких денег, вероятнее всего, не допустит Конгресс и в первую очередь Республиканская партия. В глазах многих республиканцев любые социальные программы, предлагаемые демократами, — это не что иное, как скрытая форма помощи для цветного населения. К примеру, влиятельный радиоведущий-консерватор Раш Лимбо обвинял Обаму в том, что food stamps ("продуктовые талоны") и Obamacare ("Реформа здравоохранения и защиты пациентов") представляют собой "форсированные репарации" в пользу афроамериканцев. Разумеется, в стане демократов такую постановку вопроса саму по себе называли расистской. Среди звезд Демократической партии нет единого мнения о выплатах для афроамериканцев. Берни Сандерс выступал против репараций еще в 2016 году и называл эту затею "противоречивой". Сейчас он говорит, что существуют более эффективные способы борьбы с расовой дискриминацией, чем "просто выписать чек". Бывший вице-президент Джо Байден — человек, от которого все ждут выдвижения на выборы-2020, — тоже был противником репараций. Газета The Washington Post откопала его цитату из 1975 года, где он заявляет, что не намерен "чувствовать себя ответственным за произошедшее 300 лет назад". К слову, в этом же интервью сенатор признается в нелюбви к десегрегационным автобусам, которые были предназначены для исправления расового неравенства в американских школах. В последнее время Байден эти вещи не комментировал.

Описание Автобусы с чернокожими учениками в сопровождении полиции отправляются к школе, где раньше могли учиться только белые. Бостон, 1974 год © Spencer Grant/Getty Images