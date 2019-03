Расплата за рабство. Почему в США заговорили о репарациях афроамериканцам

Бывший вице-президент Джо Байден — человек, от которого все ждут выдвижения на выборы-2020, — тоже был противником репараций. Газета The Washington Post откопала его цитату из 1975 года, где он заявляет, что не намерен "чувствовать себя ответственным за произошедшее 300 лет назад". К слову, в этом же интервью сенатор признается в нелюбви к десегрегационным автобусам, которые были предназначены для исправления расового неравенства в американских школах. В последнее время Байден эти вещи не комментировал.

Еще один кандидат-2020 Кори Букер выступает за "детские облигации" — выплаты до $50 тыс. на новорожденных детей в бедных семьях (большинство которых — черные). Сенатор Кирстен Джиллибранд предлагает разрешить гражданам США заводить банковские счета через почтовые офисы — так миллионы людей, в том числе афроамериканцев, смогут впервые получить доступ к кредитным и дебетовым картам. Эти инициативы уже достаточно далеки от понятия репарация.

Наконец, большинство граждан США выступает против выплат (68% против 26%), но эта идя популярна у порядка 60% афроамериканцев. Демократическая партия все больше становится выразителем чаяний цветного населения — так что не исключено, что репарации останутся в центре внимания надолго. Тем не менее к этой идее еще может возникнуть масса вопросов, если дело дойдет до ее претворения в жизнь. Непонятно, например, кто сможет претендовать на репарации с учетом того, что состав населения за последнее время сильно поменялся (число белых американцев уменьшается из года в год), а установить непосредственное родство с рабами будет крайне сложно — ведь никаких документов у них не было.

Сам диалог о репарациях — это уже большой и довольно радикальный шаг для Демократической партии. В преддверии выборов-2020 он, по-видимому, займет то же место, которое сейчас занимают утопический экопроект Green New Deal или программа бесплатной медицины Medicare For All — идеи, которые хорошо выглядят на бумаге, но пока труднопредставимые в реальности.

