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Пентагон считает, что шанс на достижение мира в Афганистане появился впервые за 40 лет

Также в минобороны США указали, что оказывают максимальное давление на "ячейку" "Хорасан" ИГ и другие террористические группировки в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Нынешние переговоры США с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) дают впервые за последние сорок лет шанс на достижение мира в Афганистане. Такое мнение выражается в тексте вступительного слова и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, подготовленного к слушаниям с его участием, которые проходят в четверг в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

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"Оказывая военное давление на "Талибан", мы поддерживаем продолжающиеся переговоры [американского спецпредставителя по Афганистану] Залмая Халилзада, а также госсекретаря США [Майкла] Помпео", - отмечается в документе. С точки зрения Шанахана, эти переговоры "являются первым шансом Афганистана на достижение подлинного мира за сорок лет".

"Кроме того, мы оказываем максимальное давление на "ячейку" "Хорасан" [запрещенной в России сети] ИГ ("Исламское государство") и другие террористические группировки в Афганистане, чтобы нейтрализовать любые угрозы континентальной части США", - заверяет и.о. руководителя американского военного ведомства.

Халилзад во вторник по итогам переговоров с талибами в Дохе объявил, что стороны выработали проект договоренности о выводе американских войск из Афганистана и борьбе с терроризмом. Речь идет о двух из четырех основных пунктов переговоров США с движением "Талибан".

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой южноазиатской стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.

За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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