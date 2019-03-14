Трамп заявил, что Мэй не послушала его советов по ведению переговоров по Brexit

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к его советам о том, как нужно вести переговоры по Brexit (выходу Великобритании из состава Евросоюза).

"Я удивлен тем, как плохо пошли переговоры по Brexit. Я давал премьер-министру советы о том, как нужно вести переговоры, чтобы достичь успеха, но она не послушала. Это нормально. Она должна делать то, что должна", - сообщил американский лидер в четверг журналистам в Белом доме.

"Я бы хотел, чтобы ситуация вокруг Brexit нормализовалась, мы можем заключить торговое соглашение с Великобританией", - подчеркнул он. "Если Евросоюз откажется вести [торговые] переговоры с нами, то мы введем тарифы на многие их товары", - сказал глава Белого дома.

В среду британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. По итогам состоявшегося голосования в Палате общин 321 законодатель выступил за данную инициативу, 278 - против.

После окончания голосования Мэй подтвердила, что 14 марта на рассмотрение Палаты общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин поддержит перенос Brexit, то кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом.