Британский парламент отверг поправку об отсрочке Brexit для проведения нового референдума

Против этой поправки, внесенной бывшим депутатом от Консервативной партии Сарой Вулластон, которая сейчас является членом независимой парламентской группы, высказались 334 депутата, а 85 поддержали ее.

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Британский парламент отверг в четверг поправку о переносе даты выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС.

Поправка была внесена к предложению правительства об отсрочке Brexit, голосование по которой должно состояться чуть позднее в четверг. Ранее канцелярия премьер-министра Терезы Мэй уже предупредила, что выступает против этой и других трех внесенных поправок, и, в случае принятия хотя бы одной из них, отвергнет собственное предложение перенести Brexit с запланированной даты 29 марта на более поздний срок.

Парламентарии с минимальным перевесом отвергли поправку депутата от оппозиционной Лейбористской партии Люси Пауэлл, которая предложила перенести дату выхода страны из ЕС лишь только до 30 июня. Против нее проголосовали 314 депутатов, 311 поддержали.

Правительство было в шаге от поражения при голосовании по поправке лейбориста Хилари Бенна, призванной наделить Палату общин правом приступить к обсуждению следующих шагов в сложившейся тупиковой ситуации с Brexit, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки и "получить поддержку большинства" в отношении принимаемых решений. Против нее выступили 314 депутатов, в то время как ее поддержали 312 парламентариев.

Депутаты Палаты общин в четверг проголосуют по основному предложению правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В соответствии с ним, британское правительство планирует направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit на 30 июня, при условии, если Палата общин сможет одобрить соглашение об условиях Brexit до 20 марта. Такой шаг должен позволить британскому парламенту принять все необходимые законы для вступления сделки в силу.

В новость были внесены изменения (21:03 мск) — добавлена информация по тексту