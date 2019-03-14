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В МИД Украины осудили поездку французских политиков в Крым

В министерстве отметили, что "французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины"

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы французских политиков в Крым. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в... Автономную Республику Крым <...> Французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - отметили в ведомстве.

В среду, 13 марта, делегация из Франции в составе 11 человек прибыла в Крым для участия в празднованиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Возглавляет делегацию Тьерии Мариани - президент ассоциации "Франко-российский диалог". Визит делегации, в составе которой члены парламента Франции, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле- Шато и Бигуглиа, продлится до 16 марта. В рамках программы запланированы встречи с руководством Госсовета Республики Крым и членами молодежного парламента полуострова, посещение французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс франсез".

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