Комитет Конгресса США принял законопроект, ограничивающий продажи оружия Венесуэле

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял в четверг законопроект, который запрещает продажу определенных видов американского оружия, оборонных изделий и средств для борьбы с преступностью силам безопасности Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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Авторы "Закона об ограничениях на поставки оружия Венесуэле" утверждают, что правоохранительные органы республики используют американскую экипировку для борьбы с уличными беспорядками и слезоточивый газ "для нападения на своих же граждан". Инициатива запретит такого рода экспорт.

Часть находящихся в черном списке законопроекта средств защиты и техники уже запрещено экспортировать в Венесуэлу президентским указом. Конгрессмены хотят кодифицировать этот запрет и включить в перечень технические средства наблюдения, резиновые пули и др.

Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава.

Финансовая помощь

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США также единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту США ежегодно на протяжении 2020 и 2021 финансовых лет (начинается в США с 1 октября) предоставлять "напрямую венесуэльскому народу" помощь в размере $150 млн.

"Закон о гуманитарной помощи народу Венесуэлы" также призывает вашингтонскую администрацию сформировать долгосрочную стратегию по оказанию гуманитарной помощи республике. Кроме того, отмечается в документе, постпред США в ООН должен работать над тем, чтобы увеличение гуманитарной помощи Венесуэле стало приоритетом международного сообщества.