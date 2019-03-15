{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США одобрил проведение оценки угрозы влияния РФ в Венесуэле

Администрация США, в частности, должна провести "оценку угрозы" приобретения российской стороной активов корпорации Citgo, основным акционером которой является венесуэльская нефтяная компания PDVSA

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно в четверг одобрил законопроект, который обязывает Госдепартамент провести оценку угрозы российского влияния в Венесуэле, а также его последствий для США и их союзников. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Закон о предотвращении российско-венесуэльской угрозы" также обязывает вашингтонскую администрацию провести "оценку угрозы" приобретения российской стороной активов занимающейся нефтепереработкой в США корпорации Citgo, основным акционером которой является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. Американское внешнеполитическое ведомство должно, по мнению конгрессменов, "активизировать мониторинг ситуации и предоставить Конгрессу оценку угроз и стратегию по сдерживанию российского военного влияния в Венесуэле".

Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
Палестино-израильский конфликт
Израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за обстрел Тель-Авива
Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в граничащих с сектором Газа районах Израиля
Читать полностью