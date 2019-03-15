Комитет Палаты представителей США одобрил проведение оценки угрозы влияния РФ в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно в четверг одобрил законопроект, который обязывает Госдепартамент провести оценку угрозы российского влияния в Венесуэле, а также его последствий для США и их союзников. Об этом сообщила пресс-служба комитета.