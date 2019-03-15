Премьер Норвегии сравнила стрельбу в Новой Зеландии с терактами Брейвика

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования семьям жертв стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч и сравнила произошедшее с терактами в Норвегии 22 июля 2011 года. Об этом сообщает в пятницу NTB .

"Это вызывает болезненные ассоциации с событиями в Норвегии, ставшими одними из худших в нашей истории", - сказала Сульберг. Оба преступника - убивший 77 человек в Осло и его окрестностях в 2011 году норвежский террорист Андерс Брейвик и расстрелявший десятки человек в Крайстчерче австралиец Брентон Таррант - опубликовали схожие неонацистские манифесты перед совершением атак. "Это доказывает, что международная работа по противодействию экстремизму крайне важна. Но сегодня мы в первую очередь думаем о всех погибших и пострадавших, а также выражаем солидарность с их семьями", - добавила премьер.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы трое мужчин и одна женщина.

22 июля 2011 года праворадикал Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.