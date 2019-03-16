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Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы: Каракас считает диалог единственным вариантом выхода из кризиса

Соответствующее заявление Хорхе Арреаса сделал на встрече в Белграде с главой сербского внешнеполитического ведомства Ивицей Дачичем

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выступает за диалог как единственный вариант долгосрочного урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в субботу глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде.

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"Министр Арреаса поблагодарил правительство Республики Сербия за понимание тяжелой ситуации, через которую проходит Венесуэла, и поддержку мирного решения кризиса через диалог. Он проинформировал о последних событиях в стране и о действиях, предпринимаемых с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. В связи с этим он подчеркнул, что правительство Венесуэлы выступает за диалог как единственный способ достижения долгосрочного решения", - говорится в сообщении пресс-службы сербского дипведомства по итогам встречи.

В свою очередь Дачич заявил, что "Сербия проводит принципиальную политику, основанную на уважении международного права и невмешательстве во внутренние дела суверенных государств". Он также подчеркнул многолетние дружеские отношения Белграда и Каракаса и поблагодарил коллегу за поддержку Сербии в вопросе Косова.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасСШАСирияТурцияВенесуэлаРоссияСербияПолитический кризис в ВенесуэлеДачич, Ивица
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