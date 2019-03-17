Гуайдо рассчитывает на ответ своих международных союзников в случае его ареста в Венесуэле

МАДРИД, 17 марта. /ТАСС/. Международные союзники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо примут меры в случае его задержания в республике. Соответствующее мнение политик озвучил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете ABC .

"В Венесуэле существуют риски жизни и тюрьмы при работе в политике, - сказал Гуайдо. - Режим должен понять, что нас не остановили ни преследования, ни репрессии".

"Я думаю, что это [задержание] стало бы большой ошибкой режима, учитывая, что у нас есть поддержка международного [сообщества] и конституции", - считает лидер оппозиции.

Гуайдо был задан вопрос, какие действия предприняли бы международные союзники оппозиционера, если бы власти страны решили задержать его. "Они [союзники] заявили мне о своей полной поддержке и беспрецедентном ответе, - уверен он. - Эти действия были бы очень убедительными".

Лидер оппозиции считает, что в Испанию могут бежать венесуэльские чиновники, которые перейдут на его сторону. "Я думаю, что Испания - отличная возможность для [венесуэльских] чиновников, которые способствуют переходному процессу и хотят получить гарантии и амнистию, - подчеркнул Гуайдо. - Это идеальное место, и я думаю, что они готовы сотрудничать с Венесуэлой".

Гуайдо также рассчитывает, что в скором времени его "официального представителя" в Испании Антонио Экарри примут глава МИД королевства Жозеп Боррель и премьер-министр Педро Санчес. "Мы работаем в Испании и надеемся, что скоро как Боррель, так и Педро Санчес смогут официально принять нашего дипломатического представителя в своей стране", - сказал он.