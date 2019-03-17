Организация "ОПОРА" выявила скрытую агитацию Порошенко через Совет регионального развития

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Общественная организация "ОПОРА", занимающаяся контролем за выборами, усмотрела возможную скрытую агитацию в пользу кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко. Так, согласно ее выводам, для этого президент использует, в частности, Совет регионального развития.

"В Белой Церкви (Киевская область) в жилых домах распространяют карты города с "перспективным планом развития". На карте обозначены объекты, которые будут финансироваться в 2019-2021 годах, и размещены фото мэра города Геннадия Дикого и кандидата в президенты Петра Порошенко. На конвертах, в которых распространяются материалы, есть подписи "Совет регионального развития" и "президент Украины Петр Порошенко", - отмечают эксперты. В листовках указано, что "План перспективного развития Белой Церкви" разработан по указу президента Украины от 6 декабря 2018 года. К тому же в выпущенной брошюре - обращение президента Украины, анкета по обсуждению перспективного плана развития территорий по инициативе президента и конверт с маркировкой. Подобные материалы от Совета регионального развития распространяют не только в Киевской области, но и в других регионах Украины, в частности, в Винницкой, Закарпатской и Ровенской областях.

"Учитывая, что возглавляет Совет регионального развития действующий президент, который одновременно является и кандидатом на пост главы государства, массовое распространение таких материалов во время избирательной кампании и в период, когда кандидаты активно ведут агитационную деятельность, нуждается в том, чтобы власть более открыто и доступно объясняла гражданам, для чего эти материалы распространяются, источники финансирования этих материалов, и кто их распространяет", - заявил координатор наблюдения "ОПОРА" за выборами в Киевской области Алексей Репик.

Всеукраинская общественная организация "Гражданская сеть" ОПОРА" - одна из ведущих неправительственных и беспартийных организаций общественного контроля в сфере выборов, парламентаризма, образования, управления общей собственностью, энергоэффективности, местного самоуправления, а также внедрения принципа открытых данных.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В избирательный список внесены 39 кандидатов на пост главы государства.