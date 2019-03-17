Лейбористы рассматривают вопрос вынесения вотума недоверия правительству Мэй

По его оценке, правительство консерваторов в очередной раз потерпит поражение в ходе голосования в Палате общин по соглашению об условиях Brexit, которое должно состояться на следующей неделе. "Что касается осуществляемого ими процесса [Brexit] в целом, то остается все меньше времени. Я думаю, что в этот момент будет уместным вынесение вотума недоверия", - сказал он.

"Мы абсолютно не поддерживаем сделку Терезы Мэй, поскольку думаем, что это Brexit с завязанными глазами, который на самом деле нанесет огромный ущерб нашей экономике", - отметил Корбин, дав понять, что лейбористы могут выступить с поправкой, принятие которой позволит вынести соглашение по Brexit на всенародный референдум.

Лидер лейбористов подчеркнул, что выступает за "заключение сделки с Европой, которая станет гарантом будущих торговых отношений [с Брюсселем] и защитит рабочие места и промышленность" в Соединенном Королевстве. "Я думаю, что у людей должно быть право голоса по этому вопросу", - добавил он.

Британский премьер 16 января смогла удержаться на посту премьер-министра, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Голосование в Палате общин было инициировано лидером лейбористов. Тогда он обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества.

Ранее 15 января и 12 марта депутаты Палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение Мэй по Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Британский парламент поддержал в четверг предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из ЕC на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с Брюсселем.

В новость были внесены изменения (13:51 мск) — добавлены цитаты Корбина