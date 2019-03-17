Белый дом: КНДР утратит доверие США в случае возобновления ракетных испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Вашингтон перестанет доверять Пхеньяну, если в КНДР вновь будут проводить испытания ракет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Ему был задан вопрос о том, как отреагирует президент США Дональд Трамп, если КНДР возобновит проведение ядерных и ракетных испытаний. "Думаю, возобновление испытаний ракет будет расценено как своего рода нарушение доверия, - сказал Малвэни. - Полагаю, есть общее понимание того, что нет основания продолжать это, пока мы ведем консультации. И эти консультации продолжаются".

Малвэни заверил, что у Трампа "очень хорошие отношения" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Тот факт, что мы не достигли сделки во Вьетнаме, не означает, что отношения под угрозой, это значит, что договоренности не было в то время, это не исключает того, что мы достигнем ее в будущем", - добавил и.о. руководителя аппарата Белого дома.

"Полагать, что мы решим корейскую проблему на одной или двух встречах, вероятно, неразумно. Диалог может быть продолжен, и его следует продолжить. Могу ожидать в какой-то момент в будущем новую встречу президента и председателя [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ына]. Но, если они [северокорейские власти] начнут снова проводить испытания, это будет расценено как развитие событий, которое вызывает настоящее разочарование", - подчеркнул Малвэни.

В пятницу замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи сигнализировала на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты, что руководство КНДР рассматривает решение приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. В Ханое 27-28 февраля состоялся второй в истории саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.