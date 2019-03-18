Пентагон опроверг информацию СМИ о планах оставить тысячу американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что информация газеты The Wall Street Journal о планах Пентагона оставить тысячу солдат в Сирии не соответствует действительности.

"Сегодня в одной крупной американской газете было сказано, что военные США разрабатывают план по сохранению в Сирии почти тысячи военнослужащих. Это неверно. В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск из Сирии", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Данфорд также подчеркнул, что США и Турция продолжают продуктивные переговоры для решения проблем в сфере безопасности на сирийско-турецкой границе.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что министерство обороны США разрабатывает план по сохранению в Сирии воинского контингента численностью в приблизительно 1 тыс. человек. По ее данным, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг из-за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и поддерживаемыми американской стороной курдскими формированиями по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии.

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих. Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы, и предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.