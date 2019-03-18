СМИ: КНДР не называет конкретные ядерные объекты, которые она обещает уничтожить

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на последней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ханое выражал общую готовность уничтожить ядерный центр в Йонбене, но отказался конкретно перечислить объекты, подлежащие там ликвидации. Это стало одной из причин неудачи переговоров в столице Вьетнама, сообщает в понедельник японская газета The Asahi со ссылкой на источники в Сеуле.

В ядерном центре в Йонбене расположен построенный в 1986 году и хорошо известный единственный в КНДР действующий атомный реактор, завод по производству оружейного плутония, мощности по обогащению урана, которые, как уверяют в Пхеньяне, имеют гражданское назначение. Однако, помимо этого, по данным США и Южной Кореи, в районе Йонбена имеются многочисленные подземные объекты для выработки оружейного урана.

В ходе предварительных контактов и на встрече в Ханое представители КНДР в целом говорили лишь о готовности уничтожить "все мощности" в Йонбене. Однако они отказывались их перечислить с указанием местоположения. Представители КНДР также отрицают существование секретного уранового завода Кансон, который, по данным США, расположен в пригороде Пхеньяна.

На второй в истории встрече лидеров США и КНДР в Ханое 27-28 февраля сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких бесед, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. В то же время стороны заявили, что договорились продолжить диалог, несмотря на неудачное завершение саммита.