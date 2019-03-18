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МИД КНР назвал ненормальными и аморальными попытки подорвать работу китайских IT-компаний

В частности, речь идет о попытках Запада ограничить допуск китайских компаний к созданию сетей 5G

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Китай считает ненормальными и аморальными политически мотивированные попытки подорвать работу его IT-компаний. Об этом заявил в понедельник член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, выступая в Брюсселе на пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

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"Мы выступаем против безосновательных политических обвинений и попыток подорвать работу иностранных компаний. Мы считаем эти практики ненормальными, аморальными и не имеющими поддержки в странах ЕС. Мы надеемся и верим, что страны ЕС и другие государства будут независимы в своих решениях по кибербезопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации вокруг компании Huawei и попытках Запада ограничить допуск китайских компаний к созданию сетей 5G.

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