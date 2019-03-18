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Франция изучает предложение США оставить в Сирии часть воинского контингента

Париж был одним из первых, кто настаивал на необходимости сохранить американское военное присутствие, отметила министр вооруженных сил страны Флоранс Парли

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Французские власти внимательно изучают предложение администрации США оставить в Сирии часть американского и европейского воинского контингента. Об этом сообщила в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

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"В то время, как Америка обдумывала вывод своих войск из Сирии, мы были одними из первых, кто настаивал на необходимости оставить американские силы [в Сирии]. Сегодня мы внимательно изучаем недавнее предложение США сохранить остаточное присутствие в сотрудничестве с несколькими партнерами", - отметила она.

В конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга объясняли, что Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой) в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.

Предполагается, что американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность солдат западного контингента в Сирии в целом составит, как уточняется в американской печати, от 800 до 1,5 тыс. человек.

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