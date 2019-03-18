Власти Франции будут запрещать акции "желтых жилетов" в случае участия ультрарадикалов

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Французские власти будут запрещать проведение акций протеста "желтых жилетов" в случае присутствия в рядах манифестантов погромщиков-ультрарадикалов. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

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"Мы вводим в действие стратегию, усиливающую борьбу против ультра, - сказал он. - Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать манифестации, относящиеся к "желтым жилетам", в кварталах, которые больше всего пострадали (от действиями погромщиков - прим. ТАСС), в случае информации о присутствии элементов ультра и их желания устраивать погромы".

Филипп уточнил, что в Париже действие этой меры коснется Елисейских Полей.