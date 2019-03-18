В Совете Европы встревожены приговором чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву

ТАСС, 18 марта. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович встревожена приговором, вынесенным главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте СЕ.

"Встревожена решением Шалинского районного суда, приговорившего Оюба Титиева к четырем годам лишения свободы в колонии", - говорится в сообщении. По мнению комиссара, выдвинутые в отношении Титиева обвинения "не заслуживали доверия" с самого начала.

"Я еще раз призываю власти Российской Федерации придерживаться своих обязательств и обеспечить, чтобы судебная система не использовалась для преследования правозащитников. Я снова подниму этот вопрос перед российскими властями в срочном порядке", - отмечается в пресс-релизе.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.

В понедельник Шалинский районный суд Чечни признал Титиева виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.