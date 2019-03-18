Эрдоган обвинил в лукавстве западные СМИ при освещении теракта в Новой Зеландии

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в понедельник в лукавстве западные СМИ в вопросах освещения ситуации вокруг террористического акта в Новой Зеландии.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Убиты 50 мусульман, максимальное наказание будет 15 лет тюрьмы. Разве это нормально? Разве это допустимо? Повысила ли свой голос Европа? Нет. Западные СМИ в этой ситуации ведут себя весьма лукаво", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Kanal 7.

Президент также заявил о недопустимости того, чтобы преступники "отделались легким наказанием".

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы. Задержаны три человека, однако обвинения пока предъявлены только одному из них.