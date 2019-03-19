Порошенко обвинил Москву в организации протестов националистов на Украине

"Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений, - заявил он во вторник на заседании совета регионального развития в Ивано-Франковске. - Кремлю очень нужна украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а срыва выборов. Подчеркиваю, это точно не украинский сценарий".

Порошенко также считает, что для этого используется даже украинское телевидение. "Некоторые участники телешоу маскируются, выкрикивая патриотические лозунги. Но то, что они надели на себя патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, сфабрикованные в Кремле, это не меняет их сути и целей", - заявил глава государства.

В начале марта на Украине по инициативе ряда националистических сил, в частности партии "Национальный корпус", начались акции протеста в связи со вскрывшимися фактами коррупции в "Укроборонпроме". Так, 9 марта на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали митинг с требованием провести честное расследование. Затем они начали следовать за действующим президентом во всех его предвыборных поездках по регионам. В Черкассах националисты попытались заблокировать его кортеж. В результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя. Столкновения также произошли в Полтаве, где полиция перед выступлением Порошенко задержала около полутора десятков представителей националистической организации "Национальные дружины". Акции протеста прошли также в Чернигове и Житомире.