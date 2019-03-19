Помпео выразил надежду на скорое заключение торгового соглашения США с Китаем

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшее время заключат торговое соглашение с Китаем, обе страны добиваются прогресса на переговорах. Надежду достичь договоренностей выразил американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KSNT , принадлежащей компании NBC. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Я знаю, что мы добиваемся прогресса. Я надеюсь, что вскоре с Китаем будет заключена сделка", - подчеркнул госсекретарь.

Он рассказал о трех основных целях возможного соглашения, которое уладит споры между двумя странами в сфере торговли. "Во-первых, это доступ к рынкам на справедливой и взаимовыгодной основе", - пояснил дипломат. США, продолжил он, надеются на полную ликвидацию двусторонних таможенных пошлин, а также нетарифных мер.

В-третьих, Вашингтон хочет выработать правоприменительный механизм, который позволит обеспечить соблюдение китайской стороной взятых на себя обязательств. "Мы также хотим создать механизмы, которые не позволят Китаю похищать американскую интеллектуальную собственность", - заключил госсекретарь.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.