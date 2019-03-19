Назарбаев освободил от должности управляющего делами президента Казахстана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Абай Бисембаев освобожден от должности управляющего делами президента Казахстана. Об этом сообщается во вторник на сайте президента республики.

"Указом главы государства Бисембаев Абай Айдарханович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей управляющего делами президента временно возложено на первого заместителя Бисембаева - Ерлана Баттакова.

Сам Бисембаев теперь будет занимать должность помощника первого президента республики - Елбасы (лидера нации). "Назначить Бисембаева Абая Айдархановича помощником первого президента Республики Казахстан - Елбасы - первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте лидера Казахстана.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства.

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