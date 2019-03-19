В Госдепе заявили, что выборы на Украине станут испытанием ее демократических процессов

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Правительство США считает, что предстоящие вскоре выборы президента Украины станут ключевым испытанием ее демократических процессов. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Выборы на Украине в этом году <...> состоятся менее чем через две недели. Это будет ключевое испытание ее демократических процессов. Проведение свободных и справедливых выборов без преследования гражданского общества, участников предвыборных штабов [тех или иных кандидатов] или средств массовой информации является стандартом, повторять о котором на данном этапе я и не должен", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства на семинаре в Институте мира в Вашингтоне.

При этом Кент призвал власти Украины обеспечить возможность проголосовать на выборах тем, кто уехал из Крыма после его воссоединения с Россией, а также покинувшим зону внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе. "Украинские должностные лица также должны сделать необходимое, чтобы гарантировать права десятков тысяч вынужденных переселенцев из Крыма и более миллиона - из Донбасса", - сказал Кент.

Выборы президента на Украине назначены на 31 марта.