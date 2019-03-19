До выборов на Украине 12 дней. Зеленский уходит в отрыв, Порошенко теряет сторонников

Менее чем за две недели до президентских выборов на Украине в тройке лидирующих претендентов произошли перемены: шоумен Владимир Зеленский, представляющий партию "Слуга народа", резко ушел в отрыв. Согласно результатам опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы", в ходе голосования 31 марта его кандидатуру готовы поддержать 34% избирателей.

Другой опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", тоже отдает Зеленскому лидерство, хотя и не столь внушительное: 24,9% от числа тех, кто уже определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Действующий президент Петр Порошенко по этому опросу замыкает тройку лидеров с результатом 17,4%, а на второй строчке разместилась ветеран украинской политики, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18,8% избирателей.

Тут, конечно, неизбежно возникает вопрос о том, насколько можно доверять результатам опросов на Украине, где, как всем известно, социологические службы склонны выдавать результаты с оглядкой на мнение спонсоров. Тем не менее, большинство экспертов на данный момент сходятся во мнении о том, что Зеленский имеет наилучшие шансы на выход во второй тур выборов (в том, что он понадобится, ни у кого никаких сомнений как раз-таки нет).

Очевидна и другая тенденция: действующий глава государства, который по ходу предвыборной гонки довольно уверенно набирал очки, сейчас начал их терять. Складывается ощущение, что от Порошенко готовы отказаться не только бывшие и нынешние сторонники, но и, что гораздо важнее, зарубежные кураторы.

Секрет успеха Зеленского

По данным "Передовых правовых инициатив", Зеленский, чей предвыборный имидж ассоциируется у избирателей с сериалом "Слуга народа", где актер исполнил роль учителя, ставшего президентом, на сегодняшний день лидирует почти во всех регионах. В Днепропетровской области - традиционной вотчине Тимошенко - уровень его поддержки максимален и достигает 46%. За шоумена готовы проголосовать более 40% опрошенных в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, немного не дотягивает до 40% уровень поддержки Зеленского в Одесской, Николаевской, Закарпатской, Черниговской, Херсонской и других областях.

Высокий уровень поддержки "слуги народа" на юго-востоке Украины эксперты объясняют, в частности, тем, что он не стесняется использовать в предвыборной кампании русский язык, а это важно для жителей областей, населенных в основном русскоговорящими избирателями. Кроме того, в политике он новичок, а значит, в отличие от многих других кандидатов не связан с коррупционными схемами и скандалами, без которых вот уже много лет не обходится украинская политическая сцена.

Проблема Зеленского заключается в том, что, по данным социологов, его поддерживают главным образом горожане молодого и среднего возраста. Иными словами, та часть электората, которая весьма активно ведет себя в социальных сетях, но не очень-то ходит на выборы. Чтобы воплотить потенциальную поддержку в конкретные голоса, шоумену придется изрядно постараться.

Важной задачей станет и контроль за подведением итогов голосования. В штабе Зеленского это прекрасно понимают и уже объявили, что намерены вести параллельный подсчет голосов. Поговаривают, что в организации этого довольно затратного мероприятия шоумену обещал помочь "владелец заводов, газет, пароходов" Игорь Коломойский. Правда, с учетом той, мягко говоря, противоречивой репутации, которой пользуется этот олигарх, помощь с его стороны Зеленский афишировать не станет. Во всяком случае, пока что принадлежащие Коломойскому СМИ "топят" не столько за Зеленского, сколько против его соперника - президента-олигарха Порошенко. Впрочем, тут имеют значение и личные счеты: у Коломойского большущий зуб на Порошенко, который немало поспособствовал национализации крупнейшего банковского учреждения Украины - "Приватбанка", принадлежавшего Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову.

Электорат Тимошенко

Занимающая второе-третье место в рейтингах бывшая "газовая принцесса" Тимошенко, широко известная также под прозвищем "женщина с косой" (тут намек не только на деталь прически, но и на решительность методов), в ходе предвыборной кампании сменила имидж: теперь она появляется на публике с длинным хвостом и в модных, но строгих очках - "солидности добирает", как говорил герой фильма "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов.

Потенциальный электорат Тимошенко - это, по данным экспертов, в основном женщины старше среднего возраста, проживающие на селе и в небольших городах. Численно эта категория избирателей меньше, зато на выборы ходит гораздо более активно, чем молодежь, и это дает лидеру "Батькивщины" определенное преимущество.

Естественно, вопрос возможных махинаций тревожит и Тимошенко. На днях она повстречалась с главой представительства ЕС на Украине Югом Мингарелли и поделилась с ними своими печалями, поведав о "несовместимых с демократией" "масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента". В ответ посол призвал провести выборы "в соответствии с мировыми демократическими стандартами", но от высказывания поддержки Тимошенко уклонился.

Впрочем, у бывшего премьера и бывшей заключенной имеется другой могущественый союзник - министр внутренних дел Арсен Аваков, контролирующий не только официальные силовые структуры, но и организации радикальных националистов, которые уже объявили о намерении вести наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов.

От участия в предвыборном съезде, на котором выдвигался Порошенко и в котором участвовало практически все действующее руководство страны, Аваков демонстративно уклонился, что, естественно, было отмечено всеми политологами. Поначалу он дистанцировался и от Тимошенко, с которой его связывают непростые отношения, но затем, похоже, сделал свой выбор, обвинив команду Порошенко в том, что она на средства из бюджета подкупает избирателей и использует административный ресурс.

Для баланса он, правда, добавил, что "поступают сигналы" о подкупе избирателей командами других кандидатов, в том числе Тимошенко, но тут же оговорился: "Не значит, что каждое обращение - правда, это значит, что мы проверяем".

Провал Порошенко

У действующего главы государства, идущего на новые выборы под лозунгом "Вера, Язык, Армия", дела обстоят заметно хуже, чем у его конкурентов. Пока в плюс он может записать только первую часть - веру, да и то условно. Тот факт, что Порошенко сумел выторговать у Константинополя согласие за создание автокефальной "новой церкви" на Украине, принес ему поддержку и одобрение со стороны националистов и сторонников церковного раскола, но одновременно и вызвал отторжение у последователей традиционной Украинской православной церкви.

К тому же и националисты от Порошенко отвернулись после того, как в начале марта разгорелся скандал по поводу причастности высокопоставленных соратников президента к махинациям с поставками контрафактных запчастей для армейской техники и вооружений. Радикалы (вне всякого сомнения, не без участия министра Авакова) принялись буквально преследовать главу государства и срывать его предвыборные митинги. Дошло до того, что Порошенко пришлось буквально убегать от разгневанных националистов.

Стремясь вернуть их расположение, президент попытался продавить прохождение через парламент закона о государственном языке, который устанавливает тотальное господство украинского языка и полностью вытесняет русский и другие языки не только из официальной жизни, но и из повседневного обихода. Однако депутаты пока что вовсе не торопятся идти навстречу Порошенко. К тому же и у европейских партнеров Киева этот откровенно дискриминационный законопроект вызвал серьезную критику.

Впрочем, еще более тревожным звонком для действующего президента является решение МВФ отложить предоставление Украине очередного транша финансовой помощи в размере €500 млн, которые должны были поступить как раз в марте. Произошло это потому, что Киев не только не сдержал обещания по проведению реформ, которыми было обусловлено предоставление кредита, но и предпринял действия, этим обещаниям диаметрально противоположные. Например, отменил уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, хотя борьба с коррупцией была одним из главных условий помощи со стороны МВФ.

Замораживание очередного транша - это сигнал не только для инвесторов и политиков, но и для простых избирателей, которым теперь становится ясно, что Запад, похоже, решил списать Порошенко в расход.

Виновата опять Россия

Самое удивительное заключается, пожалуй, в том, что, по данным группы "Рейтинг", 20,8% избирателей убеждены: как бы оно там ни повернулось, а Порошенко все равно останется президентом. В победу Зеленского верят 19,5%, в выигрыш Тимошенко - 18,6%.

Удивительно это потому, что по данным того же "Рейтинга", почти половина избирателей не проголосовали бы за Порошенко ни при каких обстоятельствах. За Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Зеленского - всего 13%.

Выступая в понедельник перед общественностью Крыма, президент России Владимир Путин заметил, что действия украинских властей вызывают у него "оторопь и недоумение". И добавил, что с сегодняшним руководством Украины "вряд ли можно сварить кашу".

Как оказалось, Порошенко очень внимательно следит за высказываниями российского лидера, потому что очень быстро украинский президент откликнулся, заявив, что не собирается "варить и есть кашу" с Путиным.

Заодно ответственность за организацию протестов радикальных националистов, которые срывают его предвыборные митинги, Порошенко возложил на... Кремль.

Что ж, остается только повторить слова российского лидера, сказанные им там же, в Крыму: "Так и хочется спросить по-украински: з глузду з'iхав чи шо? - с ума сошел?"

Андрей Низамутдинов