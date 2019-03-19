Опрос: Порошенко за две недели до выборов прочно удерживает лидерство в антирейтинге

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Почти половина избирателей Украины не проголосовали бы за действующего президента Украины Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса социологической группы "Рейтинг".

"Антирейтинг кандидатов возглавляет Петр Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Юрия Бойко - 19%, Олега Ляшко - 17%, Владимира Зеленского - 13%," - говорится в сообщении группы.

Между тем, 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет именно Порошенко, у Зеленского и Тимошенко почти равные шансы - 19,5% и 18,6% соответственно.

При этом симпатии избирателей за последнее время практически не изменились. Президентский рейтинг продолжает возглавлять кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голос 24,9% тех, кто определился с выбором. Вслед за ним идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с поддержкой 18,8%, Петр Порошенко - на третьем месте с 17,4%. За оппозиционного политика Юрия Бойко готовы проголосовать 10,2% избирателей, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко 9,4%, лидера радикальной партии Олега Ляшко 5,8%. Остальные кандидаты набирают менее 5% электоральных симпатий.

Каждый шестой на Украине еще не определился с выбором кандидата. При этом большинство таких среди наименее обеспеченных граждан и жителей сел. Опрос проводился с 9 по 15 марта, всего было опрошено 2,5 тыс. респондентов возрастом 18 лет и старше. Погрешность результатов может составлять до 2%.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.