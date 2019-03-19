Трамп: США еще не вводили самые жесткие санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы, эта возможность рассматривается. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома. Выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Мы на самом деле пока не вводили действительно жестких санкций. Мы можем ввести жесткие санкции, и все варианты рассматриваются, так что мы можем это сделать", - отметил он. "Я бы сказал, что мы вводили санкции средней жесткости. Но мы можем ввести намного более жесткие, если это потребуется", - добавил американский лидер.

Трамп также вновь подтвердил, отвечая на вопрос о возможности военного вторжения в Венесуэлу, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий. "Все варианты остаются открытыми, я думаю над всеми возможными вариантами. Посмотрим, как пойдут дела", - заявил он.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2019 году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.

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