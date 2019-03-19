Болсонару заявил, что Бразилия готова добиваться ликвидации "венесуэльской диктатуры"

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро превратились в диктатуру, и Бразилия готова добиваться ее ликвидации. С таким утверждением выступил во вторник на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме его бразильский коллега Жаир Болсонару.

У него поинтересовались, намерена ли Бразилия поддержать потенциальное применение Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы. Прямого ответа на этот вопрос Болсонару не дал, однако в своих рассуждениях он прежде всего подчеркнул, что Бразилия поддержала план доставки через свою границу американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, не считаясь с мнением Каракаса. "В данный момент мы занимаем эту позицию", - сказал президент. В этом же контексте он упомянул о том, что на нынешних переговорах обсуждалась "возможность превращения Бразилии в крупного союзника [США] вне НАТО".

"В плане того, что мы можем делать вместе, чтобы решить вопрос с венесуэльской диктатурой, Бразилия будет более чем готова выполнить эту миссию и принести свободу и демократию в данную страну, которая до недавних пор была одной из богатейших в Южной Америке, а теперь ее граждане умирают от голода, страдают от насилия, дефицита медикаментов <...> И нам необходимо положить конец этому вопросу, который беспокоит весь мир", - заявил Болсонару.

Вдаваться в детали он отказался. "Все, что мы здесь обсудили, будет исполняться. Однако, к сожалению, часть информации, если она станет рассматриваться, не будет обсуждаться публично", - отметил президент.