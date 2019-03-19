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Политический кризис в Венесуэле

Трамп и Болсонару в совместном заявлении подтвердили общую позицию по Венесуэле

Президенты США и Бразилии поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердили в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне общую позицию по Венесуэле, которая заключается в поддержке лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо. Текст документа был распространен во вторник пресс-службой Белого дома.

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"Президент Трамп и президент Болсонару подчеркнули, что США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые работают над тем, чтобы мирным путем восстановить конституционный порядок в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Ранее, выступая на совместной пресс-конференции с Болсонару в Розовом саду Белого дома, Трамп вновь подтвердил, отвечая на вопрос о возможности военного вторжения в Венесуэлу, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий. Болсонару на вопрос, намерена ли Бразилия поддержать потенциальное применение Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы, прямого ответа не дал, однако в своих рассуждениях он прежде всего подчеркнул, что Бразилия поддержала план доставки через свою границу американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, не считаясь с мнением Каракаса.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, Дональд
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