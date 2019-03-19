WSJ: Байден конфиденциально заявил о намерении баллотироваться в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник заявил на встрече со сторонниками о намерении вступить в борьбу за высший административный пост страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, осведомленный об этой встрече.

По данным этого источника, Байден выступал перед узким кругом своих сторонников. Бывший вице-президент попросил оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Как уточнил Байден, ему необходимо в сжатые сроки набрать несколько миллионов долларов на эти цели. Он признал, что не в силах пока сделать это путем проведения агитационной компании в интернете.

Газета обратилась к представителям Байдена с просьбой прокомментировать эти сведения. Однако ответом на запрос стал отказ.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно ряду опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года.

О намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе экс-конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк, член Палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.