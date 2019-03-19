Эрдоган заявил, что не видит разницы между организаторами терактов в Новой Зеландии и ИГ

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит разницы между организаторами террористического акта в Новой Зеландии и боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и призвал не допускать попыток связывать терроризм с какой бы то ни было религией. Об этом он написал в опубликованной во вторник статье в газете The Washington Post .

"Как лидер, который постоянно подчеркивал, что у терроризма нет религии, языка или расы, я категорически отвергаю любые попытки связать произошедшую на прошлой неделе террористическую атаку с учением, моралью или положениями христианской религии. То, что произошло в Новой Зеландии, было губительным продуктом невежества и ненависти", - сказал он.

"Нам необходимо признать, что нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах. После террористических атак со стороны ИГ нашлось множество западных политиков и других комментаторов, которые винили в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман", - отметил Эрдоган.

"В ту пору мы возражали против такой связи нашей религии и терроризма и дали обещание, что не допустим попытки со стороны террористов присвоить себе нашу религию. К сожалению, никакой реакции на исламофобию и ксенофобию, как и на прочие явления, несовместимые с либеральными ценностями, в Европе и в других частях западного мира не последовало. Мы не можем себе позволить, чтобы это повторилось снова", - подчеркнул президент Турции.

"После массового убийства в Крайстчерче у Запада есть определенные обязательства. Западные общества и правительства обязаны отвергнуть ситуацию, когда расизм, ксенофобия и исламофобия становятся нормой", - заявил он, добавив, что подобное явление лишь усиливалось в последние годы.