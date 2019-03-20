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Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы частично открыли границу с Колумбией после февральских беспорядков

Граница частично открыта для учащихся и для тех, кто нуждается во врачебной помощи

МЕХИКО, 20 марта. /ТАСС/. Венесуэльские власти открыли участок границы с Колумбией для учащихся и граждан, нуждающихся в лекарствах или врачебной помощи. Об этом сообщил глава приграничного муниципалитета Боливар в штате Тачира Вильям Гомес.

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"В настоящее время граница частично открыта для учащихся, которые ежедневно переходят из Колумбии в Венесуэлу и обратно, а также для тех, кто нуждается во врачебной помощи и может подтвердить это справкой", - приводит слова Гомеса Венесуэльское агентство новостей. По словам политика, закрытие границы было необходимым шагом со стороны Каракаса для борьбы с различными преступлениями, в том числе контрабандой продовольствия и горючего.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению правительства президента Николаса Мадуро. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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