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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Вице-премьер Новой Зеландии намерен лично обсудить с Эрдоганом его высказывания

Турецкий лидер заявил, что осуждающим ислам после теракта в Крайстчерче австралийцам и новозеландцам "лучше не посещать Турцию"

СИДНЕЙ, 20 марта. /ТАСС/. Вице-премьер министр Новой Зеландии Уинстон Питерс намерен обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, его резкие высказывания в адрес новозеландцев и австралийцев с антиисламскими взглядами, сделанные турецким лидером во вторник. Об этом в среду сообщает новозеландский новостной портал Newshub.

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Как сообщает портал, комментируя недавний теракт в Новой Зеландии на митинге в городе Эрегли в Турции, Эрдоган крайне негативно отозвался об австралийцах и новозеландцах, осуждающих ислам. Он отметил, что таким людям лучше не посещать Турцию. В противном случае, по его словам, они столкнутся с очень неприятными последствиями. Также в своем заявлении турецкий лидер напомнил об участии австралийских и новозеландских военных, павших в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

"Я собираюсь вылететь в Турцию в ближайшее время и намерен при личной встрече обсудить этот вопрос с президентом Эрдоганом, чтобы внести ясность", - отметил глава МИД Новой Зеландии и заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс. По его словам, такие высказывания "ставят под угрозу будущее" отношений двух стран и совершенно несправедливы по отношению к Новой Зеландии, которая является "потерпевшей стороной, пострадавшей в результате действий иностранца".

Ранее сообщалось, о том, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал для объяснений посла Турции, поскольку посчитал высказывания турецкого лидера оскорбительными.

Теги
ТурцияНовая ЗеландияЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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