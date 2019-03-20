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Отставка Нурсултана Назарбаева

Президент Киргизии выразил надежду на сохранение стратегического партнерства с Казахстаном

Сооронбай Жээнбеков также пожелал Касыму-Жомарту Токаеву "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности"

БИШКЕК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассчитывает на сохранение стратегического партнерства с Казахстаном после добровольного ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы государства. Об этом глава Киргизии написал в среду в поздравительной телеграмме Касыму-Жомарту Токаеву в связи с его вступлением в должность казахстанского президента, сообщила пресс-служба Жээнбекова.

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"Глубоко убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения Кыргызской Республики и Республики Казахстан и далее будут укрепляться совместными усилиями ради благополучия и процветания наших народов", - приводит пресс-служба текст телеграммы.

Президент Киргизии также пожелал Токаеву "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", а "братскому народу Казахстана - мира и процветания".

Теги
КазахстанКиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичОтставка Нурсултана Назарбаева
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